Sinop’taki Durağan olayı sanıkları hakim karşısında

Sinop’un Durağan ilçesinde bir kişinin ölümü ve 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 2’si tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammed ve Yunus Koyun ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıkların savunması alındı. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu Yunus Koyun’un tahliyesine, sanıklardan Muhammed Koyun’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Nisan’a erteledi.

Mahkemenin bu kararına tepki gösteren sanık yakınları adliye içerisinde taşkınlık çıkardı. Polis sanık yakınlarını dışarı çıkarmasına rağmen sanığın yakınları adliye önünde de tepki gösterdi.

Bu arada adliye önünde bekleyen ve duruşmanın ardından taşkınlık çıkaran bazı sanık yakınlarına polis ekipleri müdahale etti. 1 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, adli soruşturma devam ediyor.