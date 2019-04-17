Sinop’ta yunus ölümleri artıyor

Karadeniz’de yunus ölümleri artıyor. Sinop’ta bu sene kıyıya vuran ölü yunus sayısı 3’e yükseldi.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak yunusların ölümleri ile ilgili açıklama yaptı. Bayrak konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Balıkçı teknelerimiz bilindiği üzere 15 Nisan’da sezonu kapattılar. Yasak geldi. Denize açılamıyorlar. Bu yunuslar daha önceden yani av sezonu zamanında avlanan balıkçıların ağlarından darbe yemiş olabilirler diye düşünüyorum. Şu anda av yasağı var” dedi.