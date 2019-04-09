Sinop’ta yollara tazyikli temizlik

Sinop’ta yollar tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor.

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri cadde ve kaldırımları yıkamak için kolları sıvadı. Temiz ve sağlıklı bir çevre için faaliyetlerini sürdüren itfaiye ekipleri, caddeleri ara sokakları tazyikli su ile yıkayarak toz ve çamurdan arındırmaya başladı. Temizlik çalışmalarının sürdüğünü ve ileri zamanlarda da devam edeceğini belirten ekipler, halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe gerektiğinden daha fazla önem gösterdiklerini söylediler.