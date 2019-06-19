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Sinop’ta yeni hastane hizmete açıldı

SİNOP (İHA) – AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Nazım Maviş, hizmete açılan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ek binası ile ilgili bilgiler verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 23:30
Sinop’ta yeni hastane hizmete açıldı

SİNOP (İHA) – AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Nazım Maviş, hizmete açılan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ek binası ile ilgili bilgiler verdi.


AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop’un en büyük yatırımlarından olan ve 17 Haziran’da hizmete açılan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ek binası ile ilgili açıklama yaptı.Maviş, Sağlık Bakanlığınca 70 milyon 812 bin 980 lira ihale bedeli ile 26 Ağustos 2016 tarihinde yapımına başlanılan, 9 katlı olarak inşa edilen 300 yatak kapasiteli Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının 40 bin 540 metrekare kapalı alanıyla 5 bloktan oluştuğunu, 290 araçlık açık otoparka sahip olduğunu ifade etti. Milletvekili Maviş, “Yeni Hastanenin bünyesinde tüm klinisyen hekimlere poliklinik odası sağlayan 74 poliklinik odası, 10 adet ameliyat salonu, 7 adet doğum öncesi bakım-doğum ve doğum sonrası bakım odası ve doğumhane içerisinde sezaryen ameliyatları için ayrı bir ameliyat salonu oluşturuldu. Yeni hizmet binasında yoğun bakım yatak sayısı arttı, şehrin yaşlı nüfus popülasyonun da göz önünde bulundurularak Palyatif Bakım Merkezi kapasitesi 20 yatağa çıkarıldı. Çocuk Hastaların Acil Serviste ayrı bir alanda muayene olmalarına imkân sağlıyor ve ayrı çocuk müşahede gözlem odaları dizayn edildi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 23:30
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