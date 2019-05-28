Sinop’ta uyuşturucu operasyonu Sinop’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Boyabat ilçesi Gökdere Mahallesi Tabakhane Sokak’ta yapılan operasyonda A.K. isimli şahısın üzerinden 5 adet, C.F.S isimli şahısın üzerinden ise 55 adet uyuşturucu hap çıktı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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