Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Sinop’un Boyabat ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Boyabat Bektaş köyü mevkisinde şüpheli bir araçta yapılan kontrollerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin soruşturmayı genişletmesi sonucuşahısların ikametlerine yapılan baskınlarda 200 civarında sentetik uyuşturucu hap elde edildi. Yakalanan T.F.E. (28), İ.K.(21), B.E.(16), A.T.Ö.(22) emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Boyabat Adliyesinde sevk edildi. ZanlılardanB.E., A.T.Ö. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, T.F.E. ve İ.K. ise tutuklanarak Boyabat Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.