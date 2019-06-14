Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.14 Haziran 2019 Cuma 14:51
Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun’dan Sinop’a gelen aracı durdurarak arama yaptı. Ekiplerce yapılan aramada araçtan 49 uyuşturucu hap, 100 gram esrar ile esrar tohumu ele geçirildi.
Araçta bulunan H.K., K.Y.V. ve G.K. gözaltına alındı.
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