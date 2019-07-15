Sinop’ta trafik kazası: 5 yaralı
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:01
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop Orduköyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın sonucu H.S., M.K, H.S, M.O. ve M.M.C. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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