Sinop’ta trafik kazası: 5 yaralı Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop Orduköyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın sonucu H.S., M.K, H.S, M.O. ve M.M.C. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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