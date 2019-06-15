Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Abalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Özcan’ın kullandığı 34 HYG 47 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Murat Özcan, Kezban Altunel ve Resmiye Özcan yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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