Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop’un Boyabat ilçesi ile Kastamonu yolu Osmanköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Emre Akça’nın kullandığı 57 DA 873 otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 57 DB 071 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Nuray Aydın, Nesrin Koçak ve Murat Aydın yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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