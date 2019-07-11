Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop Kefevi Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Yalçın idaresindeki 57 AAD 257 plakalı motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücü Atakan Yalçın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslaAtatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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