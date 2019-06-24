Sinop’ta trafik kazası 1 yaralı Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bostancılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mediha Esen yönetimindeki 06 AK 4418 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü Esen yaralandı. Yaralı, 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.