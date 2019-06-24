0553 313 94 23

Sinop’ta trafik kazası 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:05
Sinop’ta trafik kazası 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Bostancılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mediha Esen yönetimindeki 06 AK 4418 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü Esen yaralandı. Yaralı, 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlenmekten vazgeçen kız kardeşini hunharca öldürmüş
    1. Evlenmekten vazgeçen kız kardeşini..
    2. Şehir askerin ailesine şehadet belgesi..
    3. UEDAŞ çalışanlarına çetin arazi..
    4. Golfçüler halı ve fileyle şampiyonaya..
    5. Ziraat Fakültesi Bilecik tarımının..
    6. Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı..
    7. Türk ‘Pençe’si PKK’ya göz açtırmıyor!
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    9. "İstanbul seçimini yaptı, milletin..
    10. Firari FETÖ sanığı, Niğde'de kıskıvrak..
    11. Yiğit Aslan Başarılarına Devem Ediyor
    12. Çaldıran Belediyesinden cami yapımı..
    13. Başkan Kılıç’tan muhtarlar zirvesi
    14. Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde..
    15. Minibüse giren yavru kedi itfaiye..
    16. VASKİ’den akıllı su sayacı dönemi
    17. (Tekrar) Kartal’da çöken bina..
    18. Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi..
    19. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 16..
    20. Boyun germe estetiği ile yıllara..
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama