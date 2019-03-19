Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.19 Mart 2019 Salı 21:12
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ROKETSAN mevkisinde meydana geldi. Soner Arslan(18) yönetimindeki 57 AAF 608 plakalı motorsiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.Şarampole yuvarlanan sürücü yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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