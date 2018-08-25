Sinop’ta trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:56
Kaza, Erfelek ilçesi Çelen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldıray Çınar’ın kullandığı 06 FJN 34 plakalı otomobil kavşaktan dönmek isterken, Seyfi Dilderoğlu yönetimindeki 57 KC 818 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralanırken, otobüste ise maddi hasar oluştu. Yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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