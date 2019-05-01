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Sinop’ta topraksız çilek üretimi başladı

Sinop’ta bir vatandaş tarafından topraksız çilek üretimine başlandı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:49
Sinop’ta topraksız çilek üretimi başladı

Sinop’ta bir vatandaş tarafından topraksız çilek üretimine başlandı.


Sinop’un Mertoğlu köyünde yaşayan Ümit Çekirdek’e ait serada gerçekleştirilen topraksız çilek üretimi, ilk hasadında yüz güldürdü. Çile üretimi hakkında bilgi veren sera sahibi Ümit Çekirdek, “Topraksız çilek kışın da üretilebiliyor. Sonbaharda ilkbaharda geç çıkartabiliyorsunuz, erken çıkartabiliyorsunuz. Bir de dediğim gibi bakımı da güzel, getirisi de güzel. Bizim buna başlamamızın en büyük şeyi işçilikti zaten. İşçiliği düşürdük yüzde 10’lara. Domates yapıyorduk, salatalık yapıyorduk işte diğer sebze gruplarını yapıyorduk. Bunu yaptıktan sonra inan yorulmuşuz yani daha çok yorulmuşuz. Rahat, işte kıpkırmızı cennet gibi girdiğiniz zaman. Ziyaretçilerimiz geliyor. Ot derdi yok, yabani böcekler yok kesinlikle. Dalından koparabiliyorsunuz, çoluk çocuk gönül rahatlığıyla yiyebiliyor. Şimdi biz kök başında, tonajı değil de kök başında hesaplıyoruz. Mesela bir dönüm alana ne kadar bir fide dikiyoruz, ona bakıyoruz. Kök, ilk yılında bir 400 gram, 600 gram arasında değişiyor. Esas verim yılı, ikinci yılı. Bir kilo ila bir buçuk iki kilo arasında da oynuyor. 20 bin fide var burada. 20 ton ürün hedefimiz var. Ortalama kök başına tam bakımlı olursa 800 gram ile 1,5 kilo arasında ürün alınabiliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:49
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