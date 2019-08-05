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Sinop’ta Tarihi Rum Evleri restore ediliyor

Osmanlı’nın liman kenti Sinop’ta, Osmanlı döneminden kalma Rum evleri restore ediliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:04
Sinop’ta Tarihi Rum Evleri restore ediliyor

Osmanlı’nın liman kenti Sinop’ta, Osmanlı döneminden kalma Rum evleri restore ediliyor.


Anıtlar Kurulu ve Sinop Belediyesinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında Sinop’un Yeni Mahalle Kuruçeşme Sokak mevkisinde bulunan, cumhuriyetten yaşlı evler restore edilmeye başladı. Bir kısmının Sinop Belediyesi, bir kısmının ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar Kurulu tarafından yapımı üstlenildiği yapılar, turizm kenti olma yolunda ilerleyen Sinop için büyük bir adım olacak.


Babasından kalma evin 2003 yılında Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alındığını belirten Salih Gelebek, “Evimizi 1957 yılında babam birisinden almıştı, aldığı kişi de 50’den fazla yıl önce başkasından almış. Yani benim evimin ve yanındaki evlerin yaşı 100’den fazla. Bunlara Rum evleri derler, Osmanlı döneminde Sinop’ta kalan Rumların yaşadıkları evler. Anıtlar Kurulu’na başvurduk. 2003 yılında koruma altına alındı, biz de başka eve taşındık. Restore edilmesi için 8 senedir uğraşıyoruz evrak işleriyle. Bir gün evimin sokağından geçerken yola parça düştüğünü gördüm, Anıtlar Kurulu’na mektup yazdım, yola düşen parçaların birine zarar verebileceğinden, bir an önce restorenin başlaması gerektiğinden bahsettim. Mektubun ardından incelemeler yapıldı ve restore edilmeye başladı.” dedi.


Yeni Mahalle Kuruçeşme Sokak’ta toplu halde bulunan tarihi evlerin restore çalışmaları yaklaşık 3 ay süreceği düşünülüyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:04
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