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Sinop’ta Su Altı Batıkları Konferansı

Sinop’ta Su Altı Batıkları Konferansı düzenlendi.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
Sinop’ta Su Altı Batıkları Konferansı

Sinop’ta Su Altı Batıkları Konferansı düzenlendi.


Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen konferansa Öğretim Görevlileri Bahadır Mehmet Akarsu ve Rasim Yaşar Tarakçı ve vatandaşlar katıldı.


Konferansta konuşan Bahadır Mehmet Akarsu, “Arkeoloji bölümünde su altı arkeolojisine dair Sinop’taki kültürel mirası korumak ve bu kültürel mirası, Sinop turizmine olabildiğince hizmetine sunmaktır. Sinop turizmini yükseltmek bu sayede hem kültürel mirası korumak hem de Sinop halkına Sinop turizmine hizmet edebilmektir. Çeşitli bölümlerden öğrencilerimize konferans veriyoruz. İçeriğimiz arkeolojinin bilim dallarından biri olan su altı arkeolojisi bunu tabi turizm açısından da değerlendireceğiz. Hem konferans hem de fotoğraf sergimiz bulunmaktadır”dedi.


Konferansın ardından Su Altı Batıkları Sergisi gezildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
  1. kültür
  2. sergi
  3. fotoğraf

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