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Sinop’ta şehitler için mevlit

Sinop’ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitleri için mevlit okutuldu.

05 Nisan 2019 Cuma 14:12
Sinop’ta şehitler için mevlit

Sinop’ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitleri için mevlit okutuldu.


10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Alaaddin Camisi’nde görevi başında şehit düşen polis ve askerler için İl Müftülüğü tarafından mevlit okutuldu. Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından Emniyet Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla cuma namazı öncesi, görevleri başında şehit düşen teşkilat mensupları için Mevlid-i Şerif okundu.


Programa Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Özdağlı, Sinop Defterdarı Naci Günaydın, Emniyet Teşkilatı mensupları, özel harekât polisleri ve vatandaşlar katıldı.


Cuma namazı sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:12
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