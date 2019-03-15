Sinop’ta şehitler anıldı
Sinop İl Müftülüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.15 Mart 2019 Cuma 16:31
Sinop İl Müftülüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi.
Alaeddin Camisi’nde gerçekleştirilen programda, şehitler için dua edilerek vatandaşlara ikram da bulunuldu. Programa Sinop Valisi Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve vatandaşlar katıldı.
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