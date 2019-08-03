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Sinop’ta otel işletmecilerinin yüzde 90 doluluk sevinci

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye’nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop’ta, temmuz ayında otellerdeki doluluk oranının yüzde 90’lara ulaşması turizmcileri sevindirdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:28
Sinop’ta otel işletmecilerinin yüzde 90 doluluk sevinci

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye’nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop’ta, temmuz ayında otellerdeki doluluk oranının yüzde 90’lara ulaşması turizmcileri sevindirdi.


Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra uzun sahilleri, temiz denizi ve milli parklarıyla son yıllarda tatilcilerin gözdesi haline gelen Sinop’ta yaz sezonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.


Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi’nde turizmde yıldızı parlayan kentte konaklama tesislerindeki doluluk oranlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.


Temmuzda otellerdeki doluluk oranının yüzde 90’ları bulduğuna işaret eden Çobanoğlu, "Yaz sezonunun geri kalan bölümünde daha iyi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Ülkemizde henüz yüzde 70’leri bulabilen tatil yöreleri var. Diğer bölgelere göre iyi durumdayız. Ama otellerin dolu olması turizmin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Sezonun daha iyi olacağını düşünüyorum. Hatta yaz sezonu sonuna kadar ziyaretçi sayımız artacaktır. Gelecek yılla beraber ise kalitemizi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Sinop insanlara farklı alanlarda tatil seçenekleri sunabilen bir kent. Ayrıca Kuzeyfest organizasyonu da Sinop’un tanıtımı için çok olumlu oldu" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:28
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