Sinop’ta ot yangını Sinop’ta çıkan ot yangınında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü.

Sinop’ta çıkan ot yangınında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü.

Mobil Plajı mevkisinde bir arsada kurumuş otların tutuşması sonucu çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alındı ve ardından yaklaşık 30 dakika içerisinde söndürüldü. Yangında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü. Çevredeki vatandaşlar yangının yerleşim yerlerine sıçramasından korktu.

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