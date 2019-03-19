Sinop’ta örtü yangını
Sinop’ta ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.19 Mart 2019 Salı 20:35
Sinop’ta ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Yangın, Sinop Özlem Konutları mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı, yaklaşık 1 saat içerisinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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