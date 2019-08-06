Sinop'ta orman yangını Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İmamoğlu ile Koçak köyü arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için Sinop ve çevre illerden bölgeye ekipler sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.