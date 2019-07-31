0553 313 94 23

Sinop’ta orman ve örtü yangını

Dikmen ilçesindeki yangında 8 hektarlık alan zarar gördü

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:06
Sinop’ta orman ve örtü yangını

SİNOP (AA) - Sinop’ta çıkan orman yangınında 8 hektarlık alan zarar gördü.

Dikmen ilçesine bağlı Dumanlı köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilmeye çalışan yangının kara yolu ulaşımının olmadığı bölgeye yayılması üzerine Valilik tarafından Tarım ve Orman Bakanlığından söndürme helikopteri talep edildi.

Helikopter desteği ve diğer ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektar alan zarar gördü.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:06
  1. Dikmen ilçesi
  2. Orman
  3. Sinop
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber
    1. Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan..
    2. Farklı illerde yaşayan Bitlisliler..
    3. Lif kabağı nasıl kullanılır? İşte lif..
    4. Sudan'daki gösteride ölü sayısı 6'ya..
    5. Kim o hatasız dediğin kişi açıkla!..
    6. ABD 'asker gönderin' demişti!..
    7. GÜNCELLEME - Anahtarları üzerlerinde..
    8. Erdoğan'dan Diyanet Vakfı'na kurban..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bağışı
    10. Sinop’ta orman ve örtü yangını
    11. "Sudan'da anlaşmanın geciktirilmesi..
    12. Savcı Sayan'dan İsmail Saymaz'a çok..
    13. Dikkat "Eyyam-ı bahur" başladı |..
    14. FETÖ'nün mahrem imamına 9 yıl hapis..
    15. Adıyaman'da patlayan klima motoru..
    16. Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı..
    17. İnşaat işçisi, çalıştığı inşaatta ölü..
    18. Antalya'da 1,3 tonluk "Paşa" alıcısını..
    19. Bursluluk Sınavı Birincisine Vali..
    20. Kırşehir’de Vali Akın, Forklift..
    Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! 'Pişmanım ben yokum'
    Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! 'Pişmanım ben yokum'
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi