Sinop’ta Orman Haftası

Sinop’ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Sinop Halk Eğitim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, Sinop Deftardarı Naci Günaydın, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Orman ve Su İşleri 10.Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, “21 Mart Dünya Ormancılık, 22 Mart Dünya Su, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü’nü hep beraber kutluyoruz. Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından olan ormanlarımıza gerekli önemi verilmediğini gören Avrupa tarım federasyonu 21 Mart gününü kuzey yarım kürede ilkbaharın, güney yarım kürede de son baharın başlangıcı olarak kabul etmiş ve birleşmiş milletler gıda örgütü kanalı ile 21 Mart Ormancılık Günü olarak bütün dünya ülkelerinde kutlanmasını tavsiye etmiştir. O günden bu yana da Türkiyemizde de kutlanmaktadır. Bugünü içeren haftayı da Ormancılık Haftası olarak kutluyoruz. Yine 1993 yılında Birleşmiş Milletler genel kurulunda gerek Birleşmiş Milletler üyelerinin gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasını teşvik etmek için 22 Mart Günü’nü de Dünya Su Günü ilan etmişlerdir. Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın ana sözleşmesi 23 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu nedenle her yılın 23 Mart günüde Dünya Meteoroloji Günü olarak kutlanmaktadır. Aralarında ülkemizin de bulunduğu ve 186 ülkenin üye olduğu dünya Meteoroloji Teşkilatı her yıl güncel bir konu belirleyerek bu günü kutlamaktadır. Bakanlığımız ormancılık, su ve meteoroloji alanlarında çalışmalarını bir günde sınırlandırmamakta güçlü teşkilatımızla bu alanlardaki çalışmalarını her yıl artarak sürdürmektedir” dedi.

Program TEMA Vakfının yaptığı gösteri ile sona erdi.