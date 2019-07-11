Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı Sinop’ta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sinop’ta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi’nden Gelincik Mahallesi yoluna dönen Sadık Kuzu idaresindeki 57 KH 872 plakalı motosiklet, yola çıkmak isteyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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