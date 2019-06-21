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Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür aranıyor

21 Haziran 2019 Cuma 15:50
Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür aranıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarında 29 gündür sonuca ulaşılamadı.

Kentte 29 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda ve kentin sahil bölgelerinde sürdürülen arama çalışmalarında sonuca ulaşılamadı.

Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve zaman zaman bir helikopterin de katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.




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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:50
  1. Deniz
  2. kayıp balıkçı
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