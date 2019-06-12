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Sinop'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kazada iki üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:23
Sinop'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu iki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muhammed Kadiroğlu'nun (22) kullandığı 39 NJ 194 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Kabalı köyü mevkisinde karşı yönden gelen Seyfi Yıldırım idaresindeki bir kargo şirketine ait 05 LD 319 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü ile yanındaki Filiz Polat'ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kamyon sürücüsü ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Bu arada, kazada yaşamını yitiren Muhammed Kadiroğlu ve Filiz Polat'ın Kastamonu Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenildi.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:23
  1. Kastamonu
  2. ölümlü kaza
  3. Sinop
  4. trafik kazası
  5. Üniversite öğrencisi

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