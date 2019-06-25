Sinop’ta jandarmaya 6 yeni araç

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tahsis edilen 6 kamyonet tipli aracın Sinop İl Jandarma Komutanlığına teslimi tamamlandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde arazide kullanılmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, jandarma kuruluş yıldönümünde 2 adet, bugün ise 4 adet toplamda 6 adet kamyonet türü aracın, şehir içinden geçerek Sinop İl Jandarma Komutanlığına teslimi gerçekleşti. Sinop Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, araçların emniyet ve asayiş hizmetlerinde, arazilerde ve kırsal alanlarda kullanılacağını belirtti.

Sinop İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Halil Altıntaş yaptığı konuşmada, "Jandarma Genel Komutanlığımıza teşekkür ederiz. Araçların hepsinin 4x4 olması bizim çok işimize yarayacaktır, genellikle kırsal alanlarda kullanışlı olması önemli bir husus. Bugün 4 tane daha geldi, toplamda 6 yeni aracımız oldu. İl Jandarma Komutanlığımıza hayırlı olsun" dedi.