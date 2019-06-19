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Sinop’ta jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu

Sinop’un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 28 kök kenevir ele geçirdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:37
Sinop’ta jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu

Sinop’un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 28 kök kenevir ele geçirdi.



Sinop İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen ihbar üzerine Kazmasökü köyünde Ü.İ. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evin bahçe kısmında ekili vaziyette 28 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs savcılık ifadesinin ardından Erfelek Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:37
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