0553 313 94 23

Sinop’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı

Sinop’ta, İstiklal Marşı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98’inci yıl dönümünü münasebetiyle “İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı” düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 13:11
Sinop’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı

Sinop’ta, İstiklal Marşı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98’inci yıl dönümünü münasebetiyle “İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı” düzenlendi.

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız’ın günün anlam ve önemi hakkında açıklamalarıyla devam etti. Yıldız konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mehmet Akif’i yakın tarihimizin en önemli şairlerinden, fikir ve mücadele adamı, özü sözü bir, ahlak önderidir. Mehmet Akif aziz milletinin yoğrulmuş bir gönül erbabıdır. Mehmet Akif yaşamının her anında milletinin ve milletinin verdiği mücadelenin içindedir. O düşündüklerini yaşama aksettirmiş, inandığı gibi yaşayan bir milli karhamadır. Korkma nidasıyla başlayarak kaleme aldığı şiiri 724 eser arasından seçilip milli marş olarak kabul edildiğinde o, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyecek kadar sadık bir irfan ehlidir. İstiklal Marşı okuyanını heyecanlara gark eden duygu çağlayanı olduğu gibi aziz milletimizin sahip olduğu bütün ulvi değerleri ve güzellikleri tespit edip dile getiren, yaşama gayesini tüm cihana ilan eden, muhteşem bir bildiri ve milli yemindir” dedi.

 

Ardından program Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yaptığı gösteri ile devam etti.

 

Sinop Kültür Merkezinde düzenlenen programa Sinop Valisi Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:11
  1. Sinop
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökçeada’da feribot seferlerine fırtına engeli
    1. Gökçeada’da feribot seferlerine..
    2. Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde
    3. (Özel) ‘Bir gülücük, bin mutluluk’..
    4. Romanya mayın arama gemisi Çanakkale..
    5. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nın..
    6. Ankara’da Ortadoğu Sinema Akademisi..
    7. Borsa 100.000 puan üzerine yerleşti
    8. Avrasya Üniversitesi yerleşkesindeki..
    9. Ah şarlatanlar ah!
    10. Yabancı öğrencilerin İstiklal Marşı..
    11. 5 ayda 2 facia! Dünya ayağa kalktı
    12. Altun: "Bayrak ve İstiklal Marşı,..
    13. Alman turist Antalya'da asansörde..
    14. Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası
    15. Soylu: PKK’nın şah damarını kestik
    16. Sinop’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve..
    17. Moldova'dan Türkiye açıklaması:..
    18. Zorluoğlu otogar ve sanayi esnafını..
    19. Serbest piyasada altın fiyatları
    20. İran Güney Pars'ta 4 yeni gaz sahası..
    21. Piyasalarda gün ortası
    22. 70 yaşında okuma yazma öğrendi, ilk..
    23. İş adamı villasında ölü bulundu! Şoke..
    24. Diyarbakır’da İstiklal Marşı’nın..
    25. İmamoğlu: Bugünkü kötü sesler bana..
    26. Diyarbakır’da istinat duvarı çöktü
    27. Bylock kullanıcısı oldukları tespit..
    28. Mansur Yavaş’tan "iddianame" açıklaması
    29. Sivas’ın Ulaş ilçesinde, kadınlara..
    30. Hollanda'da Türk kökenli Vali..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!