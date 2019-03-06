Sinop’ta İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması Sinop’ta İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Sinop’ta İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Ayancık Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde yarışmaya katılan 4 okul öğrencileri hazırladıkları gösteriyi sundular. Sunulan gösteriler sonrası yarışmada Şehit Ahmet Can Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi İsra Sefa Bozkurt birinci oldu. İkinci Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ezgi Nur Kandemir olurken, üçüncülüğü ise Farabi Mehmet Tekin Alp öğrencisi Hatice Gül Şahin elde etti.

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