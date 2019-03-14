Sinop’ta intihar girişimi Sinop’ta psikolojik sorunları bulunan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu.

Sinop’ta psikolojik sorunları bulunan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, askerden yakın zamanda döndüğü ve aynı zamanda psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Salim D., Akliman mevkisindeki evinde hap içerek intihara teşebbüs etti. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptı. İntihar teşebbüsünde bulunan şahıs Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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