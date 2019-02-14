Sinop’ta inek kurtarma operasyonu Sinop’ta ormanlık alanda düştüğü çukurda sıkışan inek uzun uğraşlar sonucunda AFAD ve jandarma ekipleri ileveteriner tarafından kurtarıldı.

Sinop’ta ormanlık alanda düştüğü çukurda sıkışan inek uzun uğraşlar sonucunda AFAD ve jandarma ekipleri ileveteriner tarafından kurtarıldı.

Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Yeni köyde, arazide otlamak isteyen inek uçuruma düştü. İneğinin kaybolduğunu kısa sürede fark eden Mahir Gökmen durumu ekiplere haber verdi. İnek sahibi Mahir Gökmen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İneğimiz otlatmaya çıkmıştı. Sonra çıkardığımız yerde olmadığını fark ettik. Yaklaşık 5 saat çalışma sonucu ineğimiz kurtarıldı" dedi.

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