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Sinop’ta inek kurtarma operasyonu

Sinop’ta ormanlık alanda düştüğü çukurda sıkışan inek uzun uğraşlar sonucunda AFAD ve jandarma ekipleri ileveteriner tarafından kurtarıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:08
Sinop’ta inek kurtarma operasyonu

Sinop’ta ormanlık alanda düştüğü çukurda sıkışan inek uzun uğraşlar sonucunda AFAD ve jandarma ekipleri ileveteriner tarafından kurtarıldı.


Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Yeni köyde, arazide otlamak isteyen inek uçuruma düştü. İneğinin kaybolduğunu kısa sürede fark eden Mahir Gökmen durumu ekiplere haber verdi. İnek sahibi Mahir Gökmen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İneğimiz otlatmaya çıkmıştı. Sonra çıkardığımız yerde olmadığını fark ettik. Yaklaşık 5 saat çalışma sonucu ineğimiz kurtarıldı" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:08
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