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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:48
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Fehmi Boylu'nun kullandığı 34 YK 7366 plakalı otomobil, Boyabat-Saraydüzü kara yolu Muratlı köyü mevkisinde karşı yönden gelen Sabri Uzun idaresindeki 34 ZK 0138 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Gülsel Uzun, Yusuf ve Ramazan Çelik yaralandı.

Sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fehmi Boylu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:48
  1. Boyabat ilçesi
  2. otomobil
  3. trafik kazası

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