Sinop’ta hırsızlık

Sinop’un Boyabat ilçesinde 3 ayrı eve giren hırsız veya hırsızlar, ziynet eşyası ve para çaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kumluk Mahallesi İnönü Caddesi’nde gündüz vakti bir apartmanın 3. katındaki dairede hırsızlık meydana geldi. Kapıyı zorlamayarak açan ve eve giren kişi ya da kişiler, evde maddi değeri bulunan ziynet eşyalarını ve bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.

Toplam 3 evde yaşanan olayı fark eden ev sahibi Ufuk A. ve diğer ev sahipleri polise şikayette bulundu. Apartmana gelen polis ekipleri, evlerde incelemelere başladı. Hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sürüyor.