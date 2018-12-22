Sinop'ta fezi kaza! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Erfelek istikametine giden Hüseyin Çelik'in kullandığı 57 KA 966 plakalı otomobil, Kılıçlı köyü mevkisinde karşı yönden gelmekte olan Kemal Şahin idaresindeki 57 AB 313 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve aynı araçlarda bulunan Meryem, Reyhan ve Önder Çelik ile Neriman Şahin ve Halime Özkaptan yaralandı.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.