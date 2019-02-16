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Sinop'ta ev yangını

16 Şubat 2019 Cumartesi 06:49
Sinop'ta ev yangını

SİNOP (AA) - Sinop'ta bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Meydankapı Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın son katındaki Feramuz Kanlı'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerin diğer apartmanlara sıçrama ihtimali nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

Sinop ve Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ile müdahale edilen yangın sırasında evde yalnız yaşadığı öğrenilen Feramuz Kanlı ile yanan apartmanın çevresinde bulunan diğer evlerde kalan vatandaşlar emniyet güçlerince uyarılarak dışarı çıkarıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Vali Köksal Şakalar ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.









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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 06:49
  1. apartman
  2. Sinop
  3. Yangın

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