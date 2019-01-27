Sinop'ta eşini darbettiği öne sürülen koca tutuklandı

Sinop'ta eşini darbettiği öne sürülen koca tutuklandı27 Ocak 2019 Pazar 16:02
SİNOP (AA) - Sinop'ta, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.
İddiaya göre, Gelincik Mahallesi'nde yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kadın ile eşi E.Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. eşini darbetti. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.
Emniyet ekiplerince gözaltına alınan E.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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