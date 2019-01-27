Sinop'ta eşini darbettiği öne sürülen koca tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı. İddiaya göre, Gelincik Mahallesi'nde yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kadın ile eşi E.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. eşini darbetti. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan E.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.