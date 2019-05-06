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Sinop’ta "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni"

Sinop Valiliği ve Sinop Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gazilere “Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni” düzenlendi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:47
Sinop’ta "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni"

Sinop Valiliği ve Sinop Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gazilere “Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni” düzenlendi.


Sinop Üniversitesi Uygulama Oteli’nde gerçekleşen program sonrasında Ramazan’ın ilk günü olması dolayısıyla Sinop Valiliği tarafından şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla iftar yemeği düzenlendi. Düzenlenen törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Garnizon Komutanı Halil Altıntaş, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.


Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı okunarak açılışı yapılan programın devamında şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası tevcih edilen Sinoplu şehit Bahattin Dolma ve şehit Hakan Tanrıkulu’nun ailesine madalya ve beratları takdim edildi.


Programda konuşma yapan Sinop Valisi Köksal Şakalar, “Sizler canından öte bildiği biricik yavrularını vatanımız uğruna şehit verdiniz. Biz millet olarak şehitlerimize ayrı bir değer veririz. Gazilerimiz ise başımızın tacıdır. Tüm şehitlerimize rahmet dilerken onları minnetle yad ediyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Biz millet olarak çocuklarını henüz beşikteyken ninni diye söylediğimiz ‘hadi oğlum sen de git, ya gazi ol ya şehit’ diye büyütmüşüz, ellerine kına yakarak askere göndermişiz. ‘Vatan varsa sen varsın, vatan varsa ben varım, vatan varsa namus var, vatan varsa namus var, din var ezan var’ demişiz. Onun için evlatsız kalmayı vatansız kalmaktan daha önemli görmüşüz. Şehitlik mertebesi bize göre ölmek değil, bu alemden öbür aleme gitmek ve Peygambere komşu olmak, sonsuz hayata erişmek diye görülür. Gazilere gelince tabii ki onlar da şehitlik için yola çıktılar ama Allah onlara gazilik nasip etti. Hepimiz öleceğiz ama ölümlerin en güzeli şehit olmaktır. Allah layık olan herkese nasip etsin, ailelerine sabırlar diliyoruz. Burada bulunan tüm şehit yakınlarımıza ve gazilerimize saygılar sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:47
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