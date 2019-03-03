Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu
Sinop’un Gerze ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.03 Mart 2019 Pazar 16:30
Sinop’un Gerze ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.
Gerze ilçesinin Limaniçi mevkisinde bir vatandaş, cesedi fark ederken ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen dalgıçlar cesedi denizden çıkardı ve savcının incelemesi üzerine morga kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilememiş şahsın 35-40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.
Şahsın denize düşerek boğulmuş olabileceğini tahmin ediliyor.
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