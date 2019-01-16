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Sinop'ta deniz ulaşımına kötü hava engeli

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan 35 gemi, Sinop'un doğal limanına sığındı

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:56
Sinop'ta deniz ulaşımına kötü hava engeli

SİNOP (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kötü hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Batı yönünden esen ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan sert rüzgarda yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan 35 gemi, Sinop'un doğal limanına sığındı.

Limana demirleyen gemiler, hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

- Balıkçıları da engelledi

Bölgedeki olumsuz hava şartları balıkçıları da etkiledi.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların yapılan meteorolojik uyarıları dikkate alarak denize açılmadıklarını söyledi.

Kooperatif olarak kendilerinin de balıkçılara uyarılarda bulunduklarını vurgulayan Bayrak, "Herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmasını istemiyoruz. O nedenle arkadaşlarımıza gerekli uyarıları yaptık. Mevcut hava şartlarında denize açılmak çok ama çok tehlikeli." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:56
  1. gemi
  2. Karadeniz Bölgesi
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