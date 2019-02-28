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Sinop’ta “Çocuklarımızın Hedefleri Hayal Olmasın Projesi”

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Çocuklarımızın Hedefleri Hayal Olmasın Projesi” kapsamında kişisel güvenlik, teknoloji bağımlılığı, internet üzerinden dolandırıcılık, işlenen suçların gelecekte etkileri konularında öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine başlandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:52
Sinop’ta “Çocuklarımızın Hedefleri Hayal Olmasın Projesi”

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Çocuklarımızın Hedefleri Hayal Olmasın Projesi” kapsamında kişisel güvenlik, teknoloji bağımlılığı, internet üzerinden dolandırıcılık, işlenen suçların gelecekte etkileri konularında öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine başlandı.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Unutulmamalıdır ki teknolojinin doğru ve güvenli kullanımı öğrencilerimizin gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için son derece dikkatli ve duyarlı hareket edilmesi gerekir. Çocuk Şube Müdürlüğümüz koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz personelinin de katılımıyla Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Seyit Bilal İmam Hatip Orta Okulu Öğrencilerine görsel sunum eşliğinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, okullarımızda bilgilendirme çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:52
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