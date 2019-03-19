0553 313 94 23

Sinop’ta “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma” etkinlikleri

Sinop’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sinop Gençlik Merkezi faaliyet programında yer alan “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma” etkinlikleri kapsamında Dursun Ali Erzincanlı ile şiir dinletisi gerçekleşti.

19 Mart 2019 Salı 06:35
Sinop’ta “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma” etkinlikleri

Sinop’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sinop Gençlik Merkezi faaliyet programında yer alan “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma” etkinlikleri kapsamında Dursun Ali Erzincanlı ile şiir dinletisi gerçekleşti.


Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş burada yaptığı konuşmada, “Bugün, Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünü bir kere daha anmak, bir kere daha hatırlamak üzere bir aradayız. 18 Mart Çanakkale Zaferi bizim tarihimizin en büyük ve en önemli zaferlerinden bir tanesidir. Aradan geçen 104 yıl sonra hep birlikte tekrar geriye dönüp baktığımızda bugüne 104 yıl öncesinden alacağımız çok ders var. Öncelikle Sinoplular olarak Çanakkale Zaferi’nde ve Çanakkale Savaşları’nda bedenlerini toprağa veren Sinoplu şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Sinop hepimizin bildiği gibi. Çanakkale Savaşı’nda en çok şehit veren illerimizden bir tanesidir. Resmi kayıtlara göre Çanakkale’de 1488 adet Sinoplu şehidimiz vardır" dedi.


Program, Maviş’in konuşmalarının ardından, Dursun Ali Erzincanlı ile şiir dinletisi ile devam etti.


Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen programa AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü, Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik, kurum ve kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 06:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop’ta “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma” etkinlikleri
    1. Sinop’ta “Çanakkale Zaferi ve..
    2. Yakalanan şüpheliler "pes" dedirtti.....
    3. Bahar iyiden iyiye kendini hissettiriyor
    4. 'Yumurta çocuk' bağışları paylaşacak
    5. Vahşice katletmişti... O caninin..
    6. Cami katliamcısı Türkiye'de neler..
    7. Açıklama geldi: Doların fırlamasını..
    8. CHP'li Ataşehir Belediyesi borcunu..
    9. Kuveyt'ten dikkat çeken petrol hamlesi
    10. Mansur Yavaş'tan HDP sorusuna ilginç..
    11. Pentagon'dan açıklama: Türklerle yakın..
    12. Babası kendi elleriyle jandarmaya..
    13. Her satırı korkunç... "Yalvardım kimse..
    14. Jandarma Genel Komutanlığına "uzman..
    15. Alkollü şahıs ağabeyini defalarca..
    16. Türk filmleri ABD'de sinamaseverlerle..
    17. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    18. İçişleri Bakanı Soylu Demre'de
    19. İçişleri Bakanı Soylu Demre'de
    20. MEB ile Ayvansaray Üniversitesi..
    21. Bahçelievler’de silahlı saldırı... 1..
    22. Hollanda'daki silahlı saldırı
    23. "MTA geçen yıl 1 milyon 500 bin metre..
    24. Pentagon'un Suriye ve Irak'a ayırdığı..
    25. Seyir halindeki arabanın yanma anı..
    26. Patlak tekerle polisten kaçmaya..
    27. Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915'..
    28. Polisten kaçan sürücü,” Pişman..
    29. Filistinli gazeteci Washington'da..
    30. Alanya’daki Cumhur İttifakı’nın seçim..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Tokatçı senatöre şok! Başbakan emri verdi
    Tokatçı senatöre şok! Başbakan emri verdi
    HDP itiraf etti: Yavaş ve İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir
    HDP itiraf etti: Yavaş ve İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir