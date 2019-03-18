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Sinop’ta Çanakkale şehitleri anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:48
Sinop’ta Çanakkale şehitleri anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla Sinop’ta çeşitli törenler düzenlendi.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla ilk tören Deniz Şehitliği’nde yapıldı. Çelenk konulması ile başlayan program daha sonra saygı duruşu, saygı ateşi ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. İstiklal Marşı sonrası günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen yaptı. Özgen burada yaptığı açıklamada, “Bugün Türk adının dünyada duyulduğu andan itibaren şanlı bayrağımızı yer yüzünün pek çok noktasına barışı, adaleti ve kardeşliği kendine şiar edinerek taşıyan gittiği her ülkede barışı ve kardeşliği yaşam şekli haline getiren Türklük, İslamiyet ve kutsal vatan topraklarını korumak uğruna bedenlerini bu mübarek topraklara koyanların günüdür. Bugün davul-zurna ile eline kına yakarak asker ocağına gönderdiği, oğlunun ter temiz anlını öperek son yolculuğuna uğurlayan aziz şehit analarının, babalarının, eşlerinin ve çocuklarının gurur günüdür. Bugün Çanakkale’nin geçilemeyeceğini misakı milli sınırlarımıza dokunulamayacağını, vatanımızın parçalanamayacağını tüm dünyaya haykırdığımız gündür. Bugün 18 Mart vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını seve seve feda eden Asya’da, Afrika’da, yavru vatan Kıbrıs’ta, Kore’de, Güneydoğu’dagüzel yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanındaki şehitliklerde yatan şehitlerimizin ve savaş şartları gereği bilinmeyenler de kefensiz olarak yatan kahraman şehitlerimizin aynı günde ve görkemli bir şekilde anılması için belirlenmiş şehitlerimizi anma günüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal paşa olmak üzere tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında minnet, saygı ve şükran duygularımızla eğiliyoruz. Ebedi istirahat da rahat uyusunlar ruhları şad olsun. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.


Ardından Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tekin Tufan günün anlam ve önemini belirten bir şiir okudu. Daha sonra Sinop Valisi Köksal Şakalar şehitlik defterini imzaladı.


Yoğun katılımın gözlendiği programa Sinop Valisi Köksal Şakalar, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan çok sayıda kurum kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Şehitlik ziyaret edildi


Deniz Şehitliği’ndeki programın arından Sinop Mezarlığı Şehitliği ziyaret edildi. Protokol üyeleri burada okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından Şehir Mezarlığı’nda yer alan şehitliği ziyaret ettiler. Şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunarak dua edilmesi sonrasında şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:48
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