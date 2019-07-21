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Sinop’ta boğularak ölen Soner, Öner ve Güneş anıldı

Sinop’ta 2006 yılında Akliman mevkiinde düzenlenen Nükleersiz Yaşam Şenliği sırasında boğularak hayatını kaybeden Soner, Öner ve Güneş için anma töreni düzenlendi.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:44
Sinop’ta boğularak ölen Soner, Öner ve Güneş anıldı

Sinop’ta 2006 yılında Akliman mevkiinde düzenlenen Nükleersiz Yaşam Şenliği sırasında boğularak hayatını kaybeden Soner, Öner ve Güneş için anma töreni düzenlendi.


Eski Buzhane önünde başlayan anma etkinliği, İskele Meydanı’na yürüyüşün ardından denize karanfil atılmasıyla devam etti. Sinop NKP Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, “Soner, Öner ve Güneş’i güneşe uğurladığımız tarihin üzerinden 13 koca yıl geçti. Ama sanki dün uğurlamış gibi yüreğimizdedir acıları" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:44
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