Sinop’ta boğularak ölen Soner, Öner ve Güneş anıldı Sinop’ta 2006 yılında Akliman mevkiinde düzenlenen Nükleersiz Yaşam Şenliği sırasında boğularak hayatını kaybeden Soner, Öner ve Güneş için anma töreni düzenlendi.

Sinop’ta 2006 yılında Akliman mevkiinde düzenlenen Nükleersiz Yaşam Şenliği sırasında boğularak hayatını kaybeden Soner, Öner ve Güneş için anma töreni düzenlendi.

Eski Buzhane önünde başlayan anma etkinliği, İskele Meydanı’na yürüyüşün ardından denize karanfil atılmasıyla devam etti. Sinop NKP Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, “Soner, Öner ve Güneş’i güneşe uğurladığımız tarihin üzerinden 13 koca yıl geçti. Ama sanki dün uğurlamış gibi yüreğimizdedir acıları" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.