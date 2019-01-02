Sinop'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, üç kişiyi bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Caddesi'nde V.B. (17) ile Kamuran B. (21) ve Eyüp D. (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine V.B, bıçakla Kamuran B. ve Eyüp D'yi yaraladı.

Olay yerinden kaçan zanlı, gittiği restoranda tartıştığı restoranın işletmecisi Ömer Y'yi (58) de bıçakladı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.