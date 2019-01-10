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Sinop'ta balıkçı teknesi battı! Ölü ve kayıp var

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 12:57
Sinop'ta balıkçı teknesi battı! Ölü ve kayıp var

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinden sahil güvenlik botuna çıkarılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi, kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karadeniz'de Gerze açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı. 

1 kişi öldü

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. Bota alınanlardan birinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayın ayrıntıları paylaşıldı.

Döngel mevkisi açıklarında saat 11.17'de, içinde 4 kişinin bulunduğu bir teknenin battığının bildirilmesi üzerine derhal sahil güvenliğe ait bir helikopter, bot ve dalış timinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Olay yeri yakınlarındaki bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunanlardan 2 kazazedenin sağ kurtarıldığı, bir kişinin cesedinin denizden alındığı öğrenilmiştir. Kayıp bir kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." 

Öte yandan, kurtarılan 2 balıkçı, Gerze Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir balıkçının cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:57
  1. Sinop
  2. balıkçı teknesi
  3. batan tekne
  4. Gerze ilçesi

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