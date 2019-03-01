Sinop’ta ambulans filosuna 5 ilave

Sinop’ta, Sağlık Bakanlığınca alımı yapılan 5 ambulans, vatandaşların hizmetine sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan yaptığı açıklamada, filolarına eklenen 5 araç ile ambulans sayılarının 41’e yükseldiğini söyledi. Kentte 20 istasyonda 156 civarında personelle vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Erşan, “Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri bizim en önemli alanlarımızdan vazgeçilemez, ertelenemez ve acil müdahale gerektiren bir alan. Dolayısıyla bu anlamdaki hem teknik manadaki donanım aynı zamanda personelde çok önem arz etmekte. İlimizde bizim 20 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu mevcut. Yeni gelen ambulanslarımızla birlikte de toplam 41 ambulansımız hizmet vermiş olacak inşallah. Bu 20 istasyonda 156 civarında personelimizle beraber bu hizmeti yürütmekteyiz. İstasyonlarımızın 15 tanesi a tipi istasyonlar. Diğerleri ise B ve C tipi istasyondan oluşmakta. Filomuzda 36 tane ambulansımız vardı. Yaş ortalamaları 4 ile 7 arasındaydı. Yeni ambulanslarımızla birlikte bu yaş ortalaması biraz daha düşmüş olacak. Ambulanslarımız bizim biliyorsunuz çok kilometreler yapılıyor. 2018 yılında toplam 20 bin 500 civarında vakaya çıktı ambulanslarımız. Yani bu şu demek. İl geneli için söylüyorum. Günlük ortalama 56 tane acil vakaya müdahale ediyoruz ekiplerimizle birlikte. Ortalama 5 il dışı sevkimiz 10 adet de ilçelerimize sevk gerçekleştirmekteyiz. Tabii günlük ciddi manada 500 kilometre civarında bu ambulanslar yol yapıyor. Haliyle bir zaman sonra ambulanslar yorgunlaşmış oluyorlar. Sağ olsunlar sağlık bakanlığımız, bakanımızın bizlere bu sene hatta geçtiğimiz yıllarda yapılan ambulans tahsisinden çok daha fazla bir sayıda ambulans gelmiş oldu. Bu yıl 2019 yılında ilimize 9 tane ambulans verilmiş olacak. 5 tanesi şuan arkamızda yeni gelen ambulanslarımız geçen hafta Cuma itibariyle geldi. Tescil işlemlerini tamamladık. Nasip olursa pazartesi günü ilçelerimize bu ambulansları devretmiş olacağız. Nereler dikmen ve bunları belirlerken de kilometreleri fazla olan yerlerimizden başlayarak bu ambulansları oralara göndermiş olacağız. Dikmen, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Türkeli ilçelerimize bu ambulansları göndereceğiz. Arkadaki ambulanslarımız dört çarpı dört özelliğine sahip ambulanslardır. Malumunuz bizim de dağınık bir arazimiz ve bazı yerlerde çok zor şartlar var. Bu ambulanslar o manada bizi rahatlatmış olacak. Vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız”dedi.

Erşan, ambulansların 1 tanesinin maliyetinin 317 bin TL olduğunu sözlerine ekledi.