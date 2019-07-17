Kontrolden çıkan minibüs yolla balkon arasına sıkıştı kaldı
Sinop'ta kontrolden çıkan bir minibüs, zemin katın balkonu ile yol arasına sıkıştı. Boşluğa düşmeyen minibüsün sürücüsü Hasret Kurubaş ise yaralandı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:33
Kaza, saat 10:00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Üveyik Sokak'ta meydana geldi. Hasret Kurubaş'ın kullandığı minibüs, kontrolden çıkıp önce park halindeki kamyonete çarptı, ardından da zemin katın balkonu ile yol arasına sıkışarak askıda kaldı.
Sürücü yaralandı
Boşluğa düşmekten kurtulan minibüsün sürücüsü Kurubaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurubaş'ın tedavisi sürüyor.
YORUM YAZ